Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıt gruplarından benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) -Akaryakıt gruplarından benzine indirim gözüktü.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Kasım Pazartesi'yi 19 Kasım Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 62 kuruş indirime gidileceği bildirildi.

Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin ve motorin 43,30, LPG ise 25,40 TL'den uygulanıyor.