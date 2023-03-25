Samsun’da 35 ton benzin yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Benzin sızıntısı nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

Olay, Terme ilçesi Gündoğdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Esmebaşı (24) idaresindeki 34 TE 9526 çekici ve 34 TE 8949 dorse plakalı benzin yüklü akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ahmet Esmebaşı ve Erkan Yaka, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı

Devrilen tankerde sızıntı olduğunu fark eden kolluk kuvvetleri bölgeyi abluka altına alarak Samsun-Ordu karayolunu trafiğe kapattı. Benzinin yayılımını engellemek amacıyla toprak ve sorbent malzeme kullanılarak geniş güvenlik önlemleriyle yapılan 6 saatlik çalışma sonrası tanker bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Tankerin yol üzerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar açıldı.

Akaryakıt istasyonuna 200 metre kala meydana gelen trafik kazasında muhtemel bir faciadan dönülürken, Kırıkkale’den Trabzon’a giden tankerin 35 ton benzin taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.