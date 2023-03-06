Mardin’de, Nusaybin-Cizre karayolunda bulunan benzin istasyonundan yakıt alan araç alev alınca panik oluşturdu.

Mardin’de, Nusaybin-Cizre karayolunda bulunan benzin istasyonundan yakıt alan araç alev alınca panik oluşturdu.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Nusaybin-Cizre karayolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, muayene istasyonu yanında bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Benzin istasyonuna çok yakın bir konumda alev alan araç, korku dolu anlar yaşattı. Çevre bulunan vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Araca müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, benzin istasyonunun yanında alev alan araç korku dolu anlar yaşattı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.