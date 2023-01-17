Yurt dışından Mersin’e gelen bir otomobilde yapılan aramada, benzin deposuna özel yaptırılan bölmede 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, yurt dışından Türkiye’ye giriş yaparak Mersin’e gelen bir araçtan şüphelenerek takibe aldı. Bir süre aracı takip eden ekipler, daha sonra durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ’Anka’nın aramalar sırasında aracın sol arka koltuk hizasına gelen bölgeye tepki vermesi üzerine otomobil sanayiye çekildi. Yapılan detaylı arama sonucunda, aracın yakıt bölgesine özel bölme yaptırıldığını tespit eden ekipler, burada 25 kilogram sıvı metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli R.M.A. gözaltına alındı.