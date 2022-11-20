Fransız oyuncu Karim Benzema, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası’nda oynayamayacağını açıkladı.

Fransız oyuncu Karim Benzema, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası’nda oynayamayacağını açıkladı.

Bu senenin en formda oyuncularından ve Ballon d’Or ödülünün son sahibi Karim Benzema, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası’nda oynayamacağını duyurdu. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç pes etmedim ama bu gece her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım, bu yüzden mantığım bana yerimi grubumuzun iyi bir Dünya Kupası yapmasına yardım edebilecek birine bırakmamı söylüyor. Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederiz” ifdelerine yer verdi.

Benzema, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa’yı kazanma başarısı göstermiş ve dünyada yılın oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünün sahibi olmuştu.