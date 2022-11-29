Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 68 yaşındaki bir hasta, kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değiştirilmesi olan Bentall ameliyatı ile hayata yeniden döndü.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 68 yaşındaki bir hasta, kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değiştirilmesi olan Bentall ameliyatı ile hayata yeniden döndü.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 68 yaşındaki Mahmut Aktaş, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkik ve tedavinin ardından kalbin ana aort damar kökü ve çıkan aort damarı genişleyen, ayrıca aort kapağında darlık olan hastaya Bentall ameliyatı yapılmasına karar verildi. Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından olan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği doktorlarından Doç.Dr. Utkan Sevük önderliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat, ANKA Hastanesi’nin ilk Bentall ameliyatı olarak kayıtlara geçti. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Aktaş “Nefes darlığı, kalp sıkışması ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdum. Durumum çok kötüydü. Daha önce birkaç hastane dolaşmıştım, ancak hastalığıma düzgün bir tanı konulamamıştı. ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Bana durumum ile ilgili detaylı bilgi verdiler. Ameliyatımı gerçekleştiren Doç. Dr. Utkan Sevük ve ekibine teşekkür ederim. Başarılı bir kalp ameliyatı geçirdim ve hayata yeniden tutundum. Kalbime dokundular ve ömrüme ömür kattılar. Allah da onlara uzun ve sağlıklı bir ömür versin ki, daha çok hastalara şifa olsunlar" dedi.

Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan ‘Bentall” ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Doç.Dr. Utkan Sevük, hastanın durumu ve operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Nefes darlığı ve göğüs ağrısı olan hastamızın aort damar kökü ve çıkan aort damarı genişlemişti. Ayrıca aort kapağında darlık mevcuttu. Hastamıza kalp cerrahisinin teknik olarak en zor ameliyatlarından olan Bentall (genişlemiş aort kökünün kapakla birlikte yapay damar kullanılarak değiştirilmesi, kalbi besleyen koroner damar ağızlarının yapay damara dikilmesi) ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Ameliyattan sonraki gün yürümeye başladı. Ameliyat sonrası kısa süren yoğun takibin ardından servise çıkardık. Ameliyatın ardından hiçbir problemi kalmayan hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aort damarı genişlemesi (aort anevrizması) riskli bir durumdur. Yırtılma, patlama ve ani olum riski mevcuttu. Vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir. Bazı hastalarımızda bu ameliyatı kapalı yöntemlerle yapabilsek de bu hastamız kapalı yöntem için uygun değildi. Bu nedenle açık yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik.”