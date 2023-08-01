Beninli Mahuna Christ Junior üniversite eğitimi almak için geldiği Gümüşhane’de ev arkadaşından etkilenerek müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olan Beninli genç “Halit” ismini aldı.

Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe eğitimi gören Beninli Mahuna Christ Junior ev arkadaşının iyi davranışları ve Gümüşhane İl Müftülüğüne bağlı Gençlik Koordinatörlüğünün çalışmalarından etkilenerek müslüman olmayı tercih etti.

Bu durumu arkadaşına bildiren Beninli genç için Gümüşhane İl Müftülüğünde İl Müftüsü Hüseyin Gün rehberliğinde ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü Hüseyin Gün, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verirken, Türkçe bilmeyen Beninli gencin ev arkadaşları müftünün anlatılarını Fransızca olarak çevirdi.

İhtida merasiminin sonunda Mahuna Christ Junior şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan genç “Halit” ismini aldı. İl Müftüsü Hüseyin Gün merasimin sonunda Beninli “Halit”e İngilizce Kuran-ı Kerim hediye ederek, tebrik etti.

Geçen Ramazan ayında da Gümüşhane’de yabancı uyruklu bir gencin İslamiyet’i seçtiğini dile getiren Gümüşhane İl Müftüsü Gün, “Gümüşhane İl Müftülüğümüze bağlı Gençlik Koordinatörlüğümüz bünyesindeki din görevlilerimizin ülkemize üniversite ve dil eğitimi almak için gelmiş öğrencilerimizle ilgili faaliyetleri var. Bu konuda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinlikler neticesinde Ramazan ayında bir kardeşimiz İslamiyet’i seçmişti. Yürütülen bu çalışmalardan etkilenen Beninli bir kardeşimiz de İslamiyet’i seçti bu nedenle mutluyuz. Henüz 21 yaşında bu genç kardeşimizin İslamiyet’i kabul etmesi son derece bizi memnun etti. Diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizle ilgili faaliyetlerimiz de devam ediyor. Sevinçliyiz, Rabbim bu evladımızı ve bizleri inandığımız değerler ve inancımız doğrultusunda hareket etmeyi nasip etsin. Hem ev arkadaşından hem de daha önce İslamiyet’i seçen arkadaşımızla katıldıkları programlardan, yürütülen hizmetlerden, her şeyden evvel İslamiyet’in saflığından ve güzelliğinden etkilenerek İslamiyet’i seçtiğini söyledi. Bugün burada İhtida merasimi düzenledik aslında bir kardeşimizin İslamiyet’i seçmesiyle ilgili böyle bir merasime ihtiyacı yok. İslamiyet’e göre kişinin imanı Allah’la kendisi arasındadır. Ama şahitlerin huzurunda bu kardeşimize İslamiyet’i anlatmak, onun sorularına cevap vermek ve küçük hediyelerle onu onore etmek amacıyla böyle bir program tertip ettik ” dedi.

“Arkadaşım çok iyi bir insan olduğu için etkilendim”

Ev arkadaşının kendisine olan iyi davranışlarından etkilendiğini belirten ’Halit’ “Müslüman bir arkadaşımla aynı evde oturuyoruz. O bana iyi davrandığı için, çok iyi bir insan olduğu için etkilendim ve müslüman oldum” diye konuştu.