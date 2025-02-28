Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliği, Otistikler Derneği’nin uzmanlığıyla hayata geçirilen ‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ ile Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı başladı.İSTANBUL (İGFA) - ‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı, gelişimsel risk taşıyan çocukların taramadan geçirilerek erken müdahaleyle desteklenmesini ve ailelerine psiko-sosyal rehberlik sunulmasını amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği, Otistikler Derneği’nin uzman katkılarıyla şekillenen “Benimle Oynar Mısın?” programı, gelişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesini hedefliyor.

İlk etapta İstanbul'da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak programla gelişimsel risklerin erken tespiti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlarken, sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için ailelere psiko-sosyal destek hizmeti de sunması hedeflendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı ve Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Dr. Nevin Eracar’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri paylaşıldı.

Bakan Göktaş, “Bugün burada, çok özel bir amaç için bulunuyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın hayatına dokunan anlamlı bir projenin protokolünü imzalayacağız. Ve “Benimle Oynar Mısın?” projesini başlatmış olacağız. Ben Hayat Holding’e bu anlamlı projede bizlerle iş birliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Otizmli çocuklarımızın yaşamlarına umut katacak, onları ve ailelerini destekleyecek bu anlamlı projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Benimle Oynar Mısın?” projesi evlatlarımızın dünyasına dokunmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çıkılan yolculuğun adı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-3 bazen de 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlığımıza bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kuracağız. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Bu atölyelerle, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayarak hayata daha güçlü bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar ve Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy ‘Benimle Oynar Mısın?’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı’nın protokolünü imzaladı.