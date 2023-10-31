Cumhuriyetin 100. yılında Benim Vatanım Canım Türkiye’m Muaythai Şampiyonası Talas Spor Salonu’nda 27 kulüpten 240 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen şampiyonaya Kırşehir ve Niğde’den de katılım oldu. Şampiyona boyunca coşkunun eksik olmadığını dile getiren Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Federasyon Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “Cumhuriyet sporumuzda olduğu gibi dik duruş ve mücadele ruhu, isteyen erdemler bütünüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Katılım gösteren tüm kulüp yöneticileri ve sporculara teşekkür ediyorum” dedi.