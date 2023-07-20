Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı devam ediyor. Proje ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Ofisi ve El Emeği Pazarına üye olan kadınların yanı sıra Bahçelievler, Gültepe, İlbade, Aktepe, Fatih, Karşıyaka Mahallesi sakini kadın ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesinde ilk kez 2017 yılında hayata geçirilen Cankurtaran Yaz Kampı tüm hızıyla devam ediyor. Kamp çerçevesinde şu ana dek Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Ofisi ve El Emeği Pazarına üye olan kadınların yanı sıra Bahçelievler, Gültepe, İlbade, Aktepe, Fatih, Karşıyaka Mahallesi sakini binlerce kadın ve çocuk keyifli bir gün geçirdi. Kampta gün boyu gönüllerince eğlenen kadınlara çeşitli eğitimler de veriliyor. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince temel sağlık, AFAD Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarınca da afet yönetimi konularında bilgi verilirken seminerlerin yanı sıra misafirler serbest zamanda sohbet edip eğlenme imkanı buluyor. Kadınlara DENMEK eğitmenleri tarafından geleneksel el sanatları kursları tanıtılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kursları eğitmenlerinin katılımıyla kadınlar ayrıca zumba yapıyor, çocuklar ise geleneksel oyunlarla gönüllerince bir gün geçiriyor

Cankurtaran Yaz Kampı devam ediyor

Benim Mahallem projesi ile 4 yıldan bu yana düzenlenen Cankurtaran Yaz kampının gelecek yıllarda da devam edeceğini inandığını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak kurulduğumuz günden bu yana Denizli’de yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiğimiz birçok proje var. Türkiye’ye örnek teşkil eden projelerimiz arasında yer alan ‘Benim Mahallem’ projesi de vatandaşlarımızın desteklediği bir proje haline geldi. Mahallelerimizde kurduğumuz mahalle meclislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz birçok eğitim ve etkinlik ile o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın hayata geçirilebilir tüm çalışma ve projelere ortak olarak unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün yeniden oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Denizli’de yaşayan her birey mutlu olsun istiyoruz”

Cankurtaran Yaz Kampı’nda başta kadınlar, gençler ve çocukların hem birçok bilgiyi öğrenme, hem de eğlenme imkanına zemin hazırladıklarını belirten Değirmenci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız bu kentte yaşayan her bireyin, sağlıklı, mutlu ve eğitimli olmasını istiyoruz. Bu çerçevede Mahalle meclislerimiz için bizlere destek veren ve katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere tüm muhtarlarımıza, kadınlarımıza ve yürütme kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum”