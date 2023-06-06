MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulanık Anadolu Lisesinin düzenlemiş olduğu ‘Benim Gözümden Bulanık’ adlı fotoğraf yarışmasında ilk 20’ye kalan fotoğraflar sergilendi.

Benim Gözümden Bulanık adlı fotoğraf yarışmasında 100 fotoğraf arasında seçilen 20 fotoğrafın sergisi yapılırken, halk oylaması ile ilk 3’e giren fotoğraf sahiplerine ise ödülleri takdim edildi. Bulanık merkez ve köylerinde çekilen bir birinden güzel 20 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, serginin hayırlı olmasını diledi.

Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı ise 100 fotoğraf arasındaki en iyi 20 fotoğrafın seçilmesi için titiz davrandıklarını belirterek, “Okulumuz öğretmenleri ve ilçe gazetecilerimizin de içinde bulunduğu jüri üyelerimiz 100 fotoğraf arasında 20 fotoğrafın belirlenmesi için çok hassas davrandı. Jürimizin önüne fotoğraf geldiğinde kime ait olduğunu bilmeden adaletli bir şekilde değerlendirme yaptılar. Jürimiz tarafından seçilen 20 fotoğraf sosyal medya üzerinde halk oylamasına sunuldu ve halk oylamasıyla ilk 3 fotoğraf belirlendi” dedi.

Ödüllü fotoğraf yarışmasında 20 fotoğraf arasında en çok beğeni alan birinci fotoğrafın sahibi Mustafa Ercan’a 5 bin TL, ikinci olan fotoğrafın sahibi Gurbet Ekin’e 3 bin TL ve üçüncü olan fotoğrafın sahibi Serkan Ateş’e ise bin 500 TL para ödülü verildi.

Fotoğraf sergisi ve ödül törenine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, sergilen fotoğrafların sahipleri ve vatandaşlar katıldı.