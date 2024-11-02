Eskişehir’de "Benim Dilim Doğa: Öğrenirim! Öğretirim!" projesi 14-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projeler arasında yer alan yürütücülüğünü Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu’nda Büro Yönetimi Öğretmeni olarak görev yapan Ayça Akpınar’ın yaptığı " Benim Dilim Doğa: Öğrenirim! Öğretirim!" projesi, Eskişehir’de hayata geçirildi. Ülke genelinde yapılan 630 başvuru arasından kabul edilen 125 proje arasına giren ve Eskişehir’de kabul edilen 4 projeden biri oldu.

Projenin açılışı 14 Ekim Pazartesi günü Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçekleşirken, etkinlikler 19 Ekim Cumartesi gününe kadar devam etti. Projenin hedef kitlesini, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturtu. Eskişehir’de yoğun ilgi gören projeye, Eskişehir Anadolu, Eskişehir Osmangazi, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitelerinden seçilen 28 öğretmen adayı katıldı.

Proje kapsamında öğretmen adaylarına altı gün boyunca yerden göğe geniş kapsamlı bir doğa eğitimi verildi. Özel eğitim bölümlerinde eğitim gören ve doğaya ilgi duyan öğretmen adaylarının, uzman eğitmen ve proje personeli eşliğinde, farklı disiplinlerin bir araya geldiği etkinlikler aracılığıyla, doğa eğitimi ile ilgili öz yeterliliklerini artırmak ve bir çevre okuryazarı olmalarını sağlamak ve böylece öğrendiklerini özel gereksinimli bireylerin doğa dostu olarak topluma kazandırılmasında, bu bireylerin doğayı anlamalarını sağlayarak yaşamlarındaki zor şartlarda mücadelelerini kolaylaştırmada kullanmalarını sağlamak amaçlandı.