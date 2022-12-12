Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu 2022-2023 sanat sezonunu Şükrü Üçüncü’nün yazıp yönettiği “Beni Kim Öldürdü” oyunu ile açtı.

Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu 2022-2023 sanat sezonunu Şükrü Üçüncü’nün yazıp yönettiği “Beni Kim Öldürdü” oyunu ile açtı.

Bir önceki sezonda “Çalıntı Eserler Galerisi” oyunu ile salonlarda izlenme rekoru kıran Gugulumdakiler Tiyatrosu, 2022-2023 sanat sezonunu “Beni Kim Öldürdü” oyunu ile açtı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şükrü Üçüncü’nün yazıp yönettiği “Beni Kim Öldürdü” oyunu tek perde sıra dışı bir komedi oyunu olarak seyircisiyle buluştu. Kapalı gişe izleyiciyle buluşmaya devam eden Gugulumdakiler Tiyatrosunun bu yıl ki oyununda Murat Küçük, Serpil Dere, Emin Karayavuz, Erdem Durmuş, İsmail Baytar, Gizem Kalyoncu, Yağmur Daldaban ve Kıvanç Dere rol alıyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Şükrü Üçüncü yaptığı açıklamada “Bizim güldürümüzde sadece kahkaha atmak yoktur yada kokuşmuş sanat disiplinini benimseyerek belli bir zümrenin kölesi haline gelmiş normlarla birilerine yalakalık yapma niyetinde değiliz. Biz tamamen sömürü düzenin varoşlaştırdığı halkımız için perdelerimizi açmaktayız. İzleyeceğiniz bu oyunumuzda da bu anlayışı fazlasıyla göreceksiniz. Bilmenizi isteriz ki, hiçbir sanatçı patronunu, egemen güçleri memnun etmek için değil, halkı için vardır. Bizde Gugulumdakiler Tiyatrosu olarak üçüncü dünya halklarının yanındayız. Tiyatromuz, hiçbir zaman batı kulübünü memnun etmek için caba sarf etmeyecektir” dedi.

Sıradaki oyun 16 Aralık 2022 tarihinde saat 20.00’da Trabzon Büyükşehir Belediyesi programı dahilinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak.