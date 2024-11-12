Yunusemre Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Tiyatro Sanatçısı Utku Erişik’ın yazıp oynadığı “Beni Hatırlayınız” adlı tek kişilik tiyatro oyunu seyirciler tarafından çok beğenildi. Kendine has üslubuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin sunulduğu gösteri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Yunusemre Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından önemli olayların anlatıldığı tek kişilik tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapılan tiyatro sanatçısı Utku Erişik’ın yazıp oynadığı “Beni Hatırlayınız” adlı oyun izleyiciyle buluştu.
Etkinliğe Yunusemre belediye başkan yardımcıları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinliğin öncesinde Fuaye Salonu’nda sergilenen Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından cenaze töreni ve vatandaşların üzüntülerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Utku Erişik’ın kendine has anlatım tarzıyla gerçekleştirdiği gösteri izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, yaptığı konuşmada “Sahnelenen oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.