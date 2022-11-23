Çaykur Rizespor’un başarılı futbolcusu Benhur Keser, "Hedefimiz potada kalıp rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemek" dedi.

Çaykur Rizespor’un başarılı futbolcusu Benhur Keser, "Hedefimiz potada kalıp rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemek" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında 26 Kasım Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sol kanat oyuncusu Benhur Keser, "En azından yenilmiyoruz. Galip gelemezsek bile iyi oyun oynayıp berabere kamaya çalışıyoruz. Galip geleceğimiz maçlar da var. Çok zor bir lig oluyor. Zor maçlarımız var. İyi bir takımız. Bu ligde kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Galip geleceğimiz maçlar da oldu ama berabere kaldık. Gençlerbirliği maçı bunlardan birisi. Geçen hafta rakiplerimizden biri olan Boluspor’u güzel ve iyi bir oyunla yendik. Bu maçta güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanıp, güzel bir aşama kaydedip seri yakalamak istiyoruz. İyi ve kötü oynadığım maçlar oldu. Performansımın henüz yüzde 100’ümü verdiğimi düşünmüyorum. Bunun için de özeleştiri yapıyorum. Tek sıkıntım ligde golle tanışamamak oldu. Hedefimiz potada kalıp, rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemek. Bu uzun periyot. Takımda herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu potada kalacağız. Bu ligde şampiyon olup çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.