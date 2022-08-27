Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde sahne alan Bengü, yağmura rağmen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde sahne alan Bengü, yağmura rağmen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde Bengü, sahne alarak şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Tosya Cumhuriyet Meydanında kurulan dev konser alanında gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Bengü, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında başlayan şiddetli sağanak yağışa rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce genç, “Bengü” tezahüratları yaptı.

Bengü ise yağmura rağmen sahne alarak şarkılarını seslendirdi.