Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari’ye geldi.

Ziyaretler dahilinde Palandöken ve beraberindekiler Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Palandöken ve beraberindekiler daha sonda Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Palandöken, kentin coğrafi yapısının zor ama insanının merhametli ve vicdanlı olduğunu söyledi. Suyunun sert, insanının mert bir şehir olduğunun altını çizen Palandöken, “Tabiat güzelliklerinin yanı sıra buradaki madenle birlikte ekonomik hayata önemli bir katkı koyulacak. Buranın en önemli özelliklerinden birisi genç nüfusa sahip olmasıdır. Hakkari’nin balı, kilimi, malzemelerindeki kalitesi, temiz doğası var. Bu bölgedeki esnaf ve zanaatkar sayısında yeteri kadar esnaf, sanatkar geçimini idame ettiremiyor. Muharrem başkan buradaki sorunları bize aktarıyor. Burası gerçekten olmazsa olmazımız. Burası kendi kendine tabi ki yeterli olmaz. Hepiniz birbirinize destek olacaksınız ama konfederasyon olarak da biz buranın eksiklerini tamamlamak için desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Çevre iller de sizi yalnız bırakmaz. Gerekirse burada konferanslar, toplantılar yaparak Türkiye’nin her bölgesinden insanlar getireceğiz buraya ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağız. Hakkari’yi Ankara’ya en yakın şehirmiş gibi de hizmeti buraya sunacağız. Biz ısrarla diyoruz ki zincir marketler Hakkari’ye ne bırakır, konteyner ve çöp bırakır. Parayı alıp merkeze götürür. Buradaki çocukları ve esnafı da yanında tezgahtar yapar. Bırakın Hakkari esnafı bu işleri kendisi yapabiliyor. Hakkari’nin emeğini, potansiyelini, parasını dışarıya göndermeyeceğiz. Biz içeride bu ticareti yapan insanlarız. Hele bu tür özel bölgelerde, kalkınmakta olan illerde bu yolla yapılan ticaret dinen de rahat denilecek lokma değil. Buradaki insanlar kendileri ayakta duramıyor. Bir de bunların ekmeğini alıp büyüğünü kaçmanıza ne lüzum var. Bırakın da buranın esnafı kendi kendinin ticaretini idame ettirsin. Kendi ürününü iyi pazarlasın. Buranın turizm ve tanıtımıyla ilgili de önemli unsurları öne çıkarmaya çalışacağız. Gider gitmez ilk işim o olacak. 40-45 yıl evvel bile halı ve kilim işi Hakkari’nin olmazsa olmazıydı. Bal da o günkü baldı. Bunlar buranın meşhur ürünleriydi. Peyniriniz, sütünüz, yoğurdunuz, hayvancılığınız çok önemli. Hakkari’nin birçok olağanüstü işleri var. Halayınız, düğününüz, insanlığınız olmazsa olmazımız’’ diye konuştu.

Palandöken’den sonra Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini Muharrem Tekin, ise kentin ekonomik sorunlarına değinerek, “Hakkari’nin 3 sınır kapısı var. İran’a açılan Esendere Sınır Kapısı, Irak’a açılan Üzümlü Sınır Kapısı yine Irak’a açılan Derecik Umurlu Sınır Kapısı var. Esendere Gümrük Kapısı ağır kategorisinde olmasına rağmen sınır ticaret merkezi dahilinde ithalata ve ihracata açık. Dolasıyla çok fazla işlek bir kapı olduğunu söyleyemem. Diğer kapılarımız da Valimizin dediği gibi alt yapı eksikliğinde sadece şuan insan geçişine açık. Umurlu Sınır Kapımızda resmi olarak açık ama fili olarak halen kapalı durumda. Hakkâri Türkiye’nin çinko madeni bakımdan rezervlerin en fazla olduğu bir kentiz. Ama maalesef biz burada bu çinko madenini buradan ham olarak çıkarıp, İran’a gönderiyoruz. Oradan işledikten sonra 50 kat fiyat farkı ile buradan geri alıyoruz. Bunun nedeni burada bir maden işletme tesisinin olmamasıdır. Böyle bir tesis veya bir fabrika kurulursa devlet destekli ilimiz açısından çok ciddi bir ekonomik katkısı olacak. Ve istihdam açısında da büyük bir katkısı olacaktır” dedi.

Birliklerine 5 odanın bağlı olduğunu ifade eden Tekin, “Esnaf ve sanatlarımıza gelecek olursa birliğimize bağlı 5 odamız var. 3 Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve 2 karma odamız var. 5 bine yakın esnaf ve sanatkârımız kayıtlı. Buranın ekonomik yapısı da sadece kamu yatırımları ve memur maaşlarına dayalı. Böyle küçük bir ilde 50’in üzerinde zincir market var. Maalesef ki bu zincir marketler esnafımızın nefesini tamamen tıkamış durumda bu durumda. Zincir marketler her mahallemizin her sokağına buradaki kuruluşlar tarafından bunlar ruhsatlandırılmış durumda. Bu durumda küçük sermayenin alın terinin, küçük sermayenin yerini bu acımasız rekabet ortamında büyük sermayeler yer aldı. Bizim defalarca girişimlerimiz oldu. En azından bundan sonra açılmaması yönünde girişimlerimiz oldu. Maalesef ki her gün yenileri açılıyor. Esnafımızın böyle bir sıkıntısı var” diye konuştu.

Heyette Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, Diyarbakır ESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Siirt ESOB Başkanı Cemal Kuyuncu, Bitlis ESOB Başkanı Ayvaz Canevi, Batman ESOB Başkanı Salih Kaplan, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve esnaflar katıldı.

Palandöken ve beraberindekiler Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan’ı ziyaret ettikten sonra Van’a geçti.