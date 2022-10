Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi’nin (BENAP) eksikliklerinin giderilmesi ve projenin geliştirmesi için okul müdürleri ile toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Mehmet Demirel, "Besni ilçemiz her dönemde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir ilçe olmuştur. Sadece öğrenci ve öğretmenlerimizin değil tüm halkımızın desteğini alarak birçok defa adından söz ettirmeyi başarmıştır. Eğitim Bayramını her yıl 7’den 77’ye büyük bir coşkuyla kutluyor olmak bile bunun en büyük kanıtıdır. Bunların haricinde Adım Adım Başarı Besni Projesi ile tüm kademelerde her öğretmen ve idarecimizin katılımıyla okullarımızın durumunu daha net görebilmiş ve nihai hedeflerimizi netleştirebilmiş olduk. BENAP ile de şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerin daha da somutlaştırılarak öğrencilerimizin her alanda en iyi seviyelere gelmesini amaçlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile öğrencilerimizin YKS ve LGS gibi sınavlarda başarılarında önemli artışlar sağlamış olsak da bizim için asla tek kriter akademik başarı olmamıştır. Biz her zaman öğrencilerin en başta ahlaki yönlerini geliştirmek istedik ve ’önce insan’ sloganıyla hareket ettik. Öğrencilerimize ancak saygı ve sevgiyi aşıladıktan sonra onların eğitim hayatında başarılı olmalarını hedefledik. Eğitimde elde edilecek akademik başarıyı ise sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlardaki başarılarla taçlandırmak da nihai arzumuz oldu. Bugün siz değerli mesai arkadaşlarımla bu arzumuzu gerçekleştirecek olan BENAP projesi ile ilgili bilgi ve fikir alışverişi yapmak için bir araya geldik. Sizin inancınız ve desteğiniz olduktan sonra inanıyorum ki Besnimiz çok daha büyük başarılar elde edecektir" dedi.

BENAP Projesinin geliştirilmesi adına projeden yer alan başlıkları açıklamak için Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Polat söz aldı. Projenin içeriğini ve uygulama sürecinin detaylarını anlatan Polat, akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapılacak olan çalışmaları anlattı. Proje hazırlama ekibinin diğer üyelerinin yaptığı açıklamaların ve okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.