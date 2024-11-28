Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idareci ve öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Bafra 75. Yıl Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

Bafra MTAL Müdürü Hakkı Kubilay Ural, Müdür Yardımcısı Sema Aksu, DKAB Öğretmenleri Süheyla Önder ve Büşra Bilgin ile öğrenciler, "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Bafra 75. Yıl Huzurevi’ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan ve meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenleri tarafından sürdürülen "Ben Her Yerde Varım Projesi"nde öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisi kazanmaları; milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmeleri, düzenlenecek etkinlikler yoluyla toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerini ortaya koyarken etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda toplumda mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesi, tanıtılması ve saygınlığının artırılması amaçlanıyor.