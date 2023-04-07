Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesi, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan dolayısıyla, Tanzanya’da yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklar için sahur yemeği düzenleyerek mazlumların yüzünü güldürdü.

Seçil Özsöyler Kuzu başkanlığında bir yandan Gaziantep’teki belediyelerde sendikal faaliyetlerini yürüten Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesi, diğer yandan da maddi olarak zor durumda olan Afrika ülkelerinden Tanzanya’nın Arusha şehrinde yaşayan yardıma muhtaç 100 Müslüman çocuğa sahur yemeği ikram etti.

Küçük çocuklar, yaptıkları duanın ardından yemeklerini yerken, kendilerini unutmayan Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesi’ne teşekkür ettiler.

Şube Başkanı Kuzu, Bem-Bir-Sen Genel merkezi koordinasyonunda Gaziantep şube olarak her yıl öksüz yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendiğini belirterek “Bu yıl da Afrika’daki yetim ve öksüz çocuklara ulaşalım istedik” dedi.