Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, kentte Tarım Lisesinde öğrenim gören öğrenciler ile birlikte ekim yaptığı buğdayın hasadı yapıldı. 5 dönüm arazi üzerinde yapılan hasattan elde edilen buğday Beltur A.Ş. tarafından işlenerek tesislerde kullanılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyeye ait arazilerinin değerlendirilmesi konusunda başlattığı tarım seferberliği hasatlarını vermeye başladı. İbn-i Sina MTA Tarım Bölümü öğrencileri ile ekimi yapılan 5 dönüm arazi üzerindeki buğday hasadı da Beltur A.Ş. aracılığı ile yapıldı. Hasat çalışmalarına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Buğdayın iki gün boyunca kurutulması ile başlayacak işleme serüveni Beltur A.Ş. aracılığı ile sürdürülecek. Buğdayın kurutulmasının ardından un haline getirilecek hasat şirket bünyesindeki sosyal tesislerde kullanılacak. Böylece kaynaklar verimli kullanılarak üretimden nihai ürüne kadar Beltur A.Ş. sorumluluğu altında ekonomiye kazandırılacak.