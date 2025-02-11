Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ, çevre dostu geri dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklarından BelPlas AŞ, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir geri dönüşüm çözümleri sunuyor. Kent genelinde zarar görmüş ağaç atıkları Kahramankazan’da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde işlenerek pelet yakıtı ve organik kedi kumuna dönüştürülüyor. Kent genelinde bulunan kuruyan, budanan, devrilen veya böceklenen ağaçlar ile bu ağaçlara ait dal, çalı ve kuru organik atıklar işlenmek amacıyla toplanıyor. Zarar görmüş kuruyan ağaçların gövdeleri Kahramankazan’da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde işlenerek pelet yakıtına, dal ve çalı gibi kuru organik atıklar ise kedi kumuna dönüştürülüyor.

Ağaç gövdeleri yakıta dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde çevreci olması, yanma süresi ve sağladığı enerji bakımından verimli yakıtlar arasında ön plana çıkan pelet üretimi gerçekleştiriliyor. Başkent genelinde zarar gören ve kesilmek zorunda kalınan ağaç gövdelerinin tesise getirilmesiyle başlayan dönüşüm süreci, tomrukların öğütülmesiyle devam ediyor. Elde edilen öğütülmüş parçalar, kurutulmasının ardından sıkıştırılarak pelet yakıtı haline getiriliyor.

Tüm organik atıklar değerlendiriliyor

Kereste ve tomruk özelliği taşımayan dal, ağaç kabuğu, çalı gibi organik ağaç atıkları da geri dönüşüm sürecine katılıyor. Bu parçalar da pelet yakıtı elde edilmesi için gereken aynı süreçlerden geçiyor. Ancak bu materyaller düşük kalorili olduğu için yakıt olarak değil organik kedi kumu şeklinde değerlendiriliyor. Bu sayede hem atıkların doğaya zarar vermesi önleniyor hem de sürdürülebilir bir geri dönüşüm modeli oluşturuluyor.

Feromonlu tuzak ile zararlılara karşı ekolojik mücadele

Çubuk-1 Barajı, Mavi Göl, Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı’nda bulunan ağaçlık bölgelere yerleştirilen "Feromonlu Tuzak"lar, kent genelinde yer alan tüm ağaçlık bölgelere konulmaya başlandı. Kimyasal maddeler yerine doğal yöntemlerin tercih edildiği bu uygulama, yeşil alanlardaki ekolojik dengeyi korurken başta "ağaç biti" olmak üzere tüm zararlılarla etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlıyor. BelPlas AŞ, tüm bu çevreci uygulamalarla Başkentin ekolojik dengesini koruyarak; küresel ısınma, çevre kirliliği ve enerji kaynaklarının tükenmesi gibi küresel sorunlara doğa dostu çözümler sunuyor. Bu girişimler, Ankara’nın yeşil alanlarını koruyarak geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.