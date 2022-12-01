Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı.

Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı.

Adana’da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara yeni bir imkan daha sundu. Güzellik merkezinde yeni yıla özel tüm uygulamalar ve ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başladı.

Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez, danışanları için çeşitli kampanyalar yaptıklarını belirterek, “Yeni yıla özel şubelerimizde yaptırılacak tüm ternis, fibroblast, bruise, elevatör, heykeltıraş, lazer gibi tüm uygulamalarımızda, ürünlerimizde yüzde 50 indirim yaptık. Kampanyamız yoğun talep görüyor. Güzelleşmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.