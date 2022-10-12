Şehitkamil Belediyesi, Belkıs Mahallesi’nde yapımını başlattığı 3. sosyal tesisi tamamlama aşamasına getirdi. 2 bay ve 2 bayan taziye evinden oluşan sosyal tesis, önümüzdeki günlerde hizmet verecek.

Şehitkamil Belediyesi, Belkıs Mahallesi’nde yapımını başlattığı 3. sosyal tesisi tamamlama aşamasına getirdi. 2 bay ve 2 bayan taziye evinden oluşan sosyal tesis, önümüzdeki günlerde hizmet verecek.

Şehitkamil Belediyesi, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belkıs Mahallesi’nde yapımına başlanan sosyal tesisin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Toplam bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan sosyal tesis içerisinde 2 bay ve 2 bayan taziye evi, 4 yemekhane, 4 mescit, abdest alma alanları bulunuyor. Bunun yanında 100 araçlık otoparkta yapılıyor. Sosyal tesis, önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacak.

“Başkanımıza mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum”

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkürlerini ileten Belkıs Mahalle Muhtarı Enver Özekici, “Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da giderek artıyor. Mahallemizde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce 2 adet taziye evi yapılmıştı. Fakat yoğun bir nüfusa sahip olduğumuzdan dolayı bu taziye evleri artık yetersiz kalıyordu. Sağ olsun Başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde, kendisi de bizleri kırmayarak, mahallemize 3. sosyal tesisin yapılması konusunda çalışma başlattı. Geçtiğimiz aylarda başlanılan sosyal tesiste artık sona gelindi. Tabii bu sosyal tesis normalde iki taziye evi olarak yer alıyor. Çünkü 2 bay ve 2 bayan taziye evinden oluşuyor. Yani taziyesi olan 2 ailemiz aynı anda taziyeleri buradan ağırlayabilecekler. Bunun yanında ailelerimiz temiz, nezih, ve güzel bir ortamda taziyelerini kabul edecekler. Ben, mahallemize yapmış olduğu bu sosyal tesisten ve diğer her türlü hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, şahsım ve mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarında devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.