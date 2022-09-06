DÜZCE(İHA) – Düzce’de şehrin istihdam sorunu çözümü noktasında önemli çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları Yönetimi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’e ziyaret.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de şehrin istihdam sorunu çözümü noktasında önemli çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları Yönetimi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’e ziyaret.

Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan ile Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir’e hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirerek başarı dileklerinde bulundu.

Rektör Sözbir, İnan’a ve Erdoğan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

BelKA; Düzce Belediyesinin çalışan ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet sürdürürken, KHK ile şirkete geçişi yapılan 800’ün üzerinde çalışanı bünyesinde bulunduran ve aynı zamanda şehrin istihdam sorununun çözümü noktasında da önemli çalışmalar yürütmekte.