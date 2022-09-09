Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA A.Ş., bünyesinde istihdam edilen personellerin mesleki yeterlilik seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Teşvik Akademi ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA A.Ş., bünyesinde istihdam edilen personellerin mesleki yeterlilik seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Teşvik Akademi ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Personel eğitimi konusunda hassasiyet gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün isteği doğrultusunda, çalışanların mesleki yeterlilik seviyelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları sürüyor. Düzce Belediyesi, nitelikli personel ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, belediye iştirak şirketi BELKA A.Ş. ile Teşvik Akademi arasında işbirliği sözleşmesine gidildi.

İmza törenine BELKA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan ve Teşvik Akademi yetkilileri katıldı.

BELKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, personelin mesleki eğitim seviyesini yükseltmek için 6 ay boyunca eğitimlerin devam edeceğini kaydederek, “BELKA çalışanlarının mesleki eğitim seviyesini yükseltmek adına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelendirilmiş eğitimlerin gerçekleştirilmesi için Teşvik Akademi yetkilileri ile İşbirliği Sözleşmesi imzalıyoruz. Eğitimlerimiz 6 ay süresince uygulamalı ve eğitimciler önderliğinde devam edecek. Ayrıca, eğitimin sonunda gerekli sınavlar yapılarak ustalık belgesi verilecek” dedi.

Sinan İnan’ın konuşmasının ardından işbirliği sözleşmesi imzaları atıldı.