Antalya’nın Manavgat ilçesinde cep telefonuyla konuşarak kaldırımda yürüyen şahıs, belindeki silahın ateş alması sonucunda baldırından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsın yardımına vatandaşlar koşarken, şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Caddesi’ne gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan ve vatandaşların yardım ettiği şahısla karşılaştı. Şahsın yaklaşık 1 metre ilerisinde olayda kullanılan silah bulundu. İsminin Erkut Sözen olduğu belirlenen yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahsın yaralanmasına neden olan silahın kurusıkıdan bozma olduğu belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, şahsın cep telefonuyla konuşarak yürüdüğünü, silah sesiyle birlikte şahsın acı içerisinde olduğu yere yığılıp kaldığını, silahın da yere düştüğünü belirtti. Şahsın vurulma ve yere yığılma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.