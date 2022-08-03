Edirne’nin Keşan ilçesinde belinde silahla kent meydanında gezen bir kişi, polis ekiplerine yakalandı. Silahına el konulan şahıs serbest bırakıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde belinde silahla kent meydanında gezen bir kişi, polis ekiplerine yakalandı. Silahına el konulan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Meydanı’nda görevlerine devam eden polis ekipleri, cadde üzerinde yürüyen bir şahsın belindeki kabarıklığı tespit etti. M.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan talimatla 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna aykırı davranmaktan adli işlem başlatıldı.

İfadesi alınan M.K. daha sonra serbest bırakıldı.