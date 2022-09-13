Ev sahipleri ve müşteriler arasında aracılık yapan komisyoncuların sayısının son dönemlerde çok fazla arttığına değinen Av. Dr. Barış Günaydın, “Komisyoncu olduğunu iddia eden kişinin Emlakçılar Odası’ndan alınan bir yetki belgesi olmalıdır” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ev sahipleri ve müşteriler arasında aracılık yapan komisyoncuların sayısının son dönemlerde çok fazla arttığına değinen Av. Dr. Barış Günaydın, “Komisyoncu olduğunu iddia eden kişinin Emlakçılar Odası’ndan alınan bir yetki belgesi olmalıdır” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belgesiz emlak komisyoncularının sayılarının arttığına değinen Av. Dr. Barış Günaydın, mağduriyet yaşayan vatandaşları bu noktada uyardı. Komisyoncu olduğunu iddia eden kişinin yer gösterme yetkisine sahip olması gerektiğine değinen Av. Günaydın, şu an görüldüğü üzere ev sahipleri ve kiracıların sorunlarının zirveye çıktığını belirtti. Telefondan veya sosyal medya hesaplarından aracılık parası isteyen kişilere veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Günaydın, “Karşı muhatabı görmeden hiçbir işlem yapmayınız” şeklinde ikazda bulundu.

“Yüksek ücretli evler için çeşitli sebeplerden dolayı avantajlı algısı meydana getiriliyor”

Ev ihtiyacı taleplerinde müthiş bir artış yaşandığını ifade eden Günaydın, “Ev sahipleri, kiraya verdikleri değeri düşük görüp fiyatları artırmak istiyor çünkü rağbet var. Fakat bu çerçevede yine mülk sahiplerinin fiyatları haddinden fazla yükselttiğine de şahit oluyoruz. Bu süreçte de arz ve talep dengesi bozulduğu için ortada komisyoncular türüyor. İnsanların zaaflarından faydalanılıyor. ‘Komisyoncuyum’ diyen insanın mutlaka Emlakçılar Odası’ndan bir belgesi bulunmak zorundadır. Özellikle üniversite öğrencilerin barınma konusunda problemler yaşadığını biliyoruz. Uygun fiyatlara ev bulamıyorlar ve çeşitli sıkıntılar çekiyorlar. Yüksek ücretli evler için çeşitli sebeplerden dolayı avantajlı algısı meydana getiriliyor. Vatandaşlar bu çerçevede dolandırıcılıklara karşı daha farkında olmalıdır” dedi.