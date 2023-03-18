Uzundere Atatürk İlk / Ortaokulu Öğretmenleri ve Öğrencilerinin hazırladığı belgesel izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Öğrenciler öğretmenleri nezaretinde hem İlçenin yerel kurtuluşu, hem de Çanakkale savaşında şehit düşen askerlerimiz için belgesel hazırladılar. Belgeselde Öğrenciler Uzundere’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte Çağlayan Şehitliğinde Orhan Saik Gökyay’ın ’’ Bu Vatan Kimin ’’ adlı şiirini seslendirdi. Belgeseli izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Belgeselin hazırlanmasına katkı sağlayan öğretmenler ; Nurullah Demirci, Mehmet Baki, M. Zeyit Atmaca, Berna Sürül ve öğrenciler sahneleri çekerken o anları yaşamış gibi hissettiklerini belirttiler. Öğrenciler tarihlerini yerelden özele yaparak yaşayarak öğrendiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk İlk / Ortaokulu Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Belgesel ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı ) kapsamında İlçedeki tüm okullarda izletildi. Büyük beğeni toplayan Belgesel izleyenleri ağlattı.

Öğrenciler Çağlayan şehitliğinde tüm şehitlerimize dua ettiler.