UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün evleriyle dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu’da "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına 102 ülkeden bin 478 eser katıldı. Dereceye giren belgesel filmlere ödülleri festivalin son günü verilecek.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında festival bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Köse’nin yanı sıra, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, festival jüri üyeleri ve davetliler katıldı. Belediye Başkanı Köse, 23 yıldır aralıksız devam eden festivalin 24’üncüsünü bugün başlattıklarını belirtti. Daha önce festivalin içeriğiyle ilgili bir değerlendirme yaptıklarını hatırlatan Köse, "Festivalimizin ana teması belgesel üzerine ve belgeselle ilgili değerli jüri üyelerimiz var onları sizinle buluşturmak istedik. Festivalimiz her zamanki gibi zengin bir içeriğe sahip. 24 yıldır bu festivali kesintisiz sürdüren önceki belediye başkanlarına, festival komitelerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zaman da bu seneki festivalimizin içeriğini hazırlayan yoğun süreçte çalışmaları yapan komitemize de çok teşekkür ediyorum. Sizler için, kentimizin tanıtımı ve bu bölge halkı için güzel bir festival hazırladık. Her geçen sene festivalimizin adına yakışır şekilde, daha fazla kültür sanat etkinliklerinin olduğu, belgesele yakışır bir festival olmasına dikkat ediyoruz. İçeriğimizi de ona göre hazırlıyoruz" dedi.