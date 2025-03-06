Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına 61 yeni meslek ekledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin (GTO MYM) belgelendirme yetkisine sahip olduğu Kamyon Şoförü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ve İşletme Elektrik Bakımcısı gibi meslekler de artık yeterlilik belgesi almak zorunda.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve yeni meslek gruplarını da kapsayan 8. Tebliğ, 21 Şubat 2024 tarihinde yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin belgelendirme yetkisine sahip olduğu Kamyon Şoförü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ve İşletme Elektrik Bakımcısı meslekleri de yer aldı.

GTO MYM, yeni kapsamda da yetkili

Yeni tebliğ hakkında görüşlerini dile getiren GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgözükara GTO MYM’nin yeni düzenlemeyle birlikte tehlikeli meslek kapsamına alınan Kamyon Şoförü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ve İşletme Elektrik Bakımcısı alanlarında yetkili olduğunu belirterek, "2018 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik alanında hizmet veren GTO MYM, Gaziantep ve bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik çözümler sunarak, Türkiye’de MYK Belgelendirme yetkisine sahip sivil toplum kuruluşları arasında kapsam büyüklüğü açısından ilk üç sırada yer almayı başardı. 55 farklı meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunan merkezimiz, süreci kurumsal, adil ve şeffaf bir yaklaşımla yürütmektedir" şeklinde konuştu.

"Belge zorunluluğu işverenler ve çalışanlar için kritik öneme sahip"

Hem işveren hem de çalışanlar için belge zorunluluğunun kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Özgözükara, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, 5544 sayılı Kanun kapsamında belirlenen mesleklerde yasal bir zorunluluktur. Yeni tebliğ ile birlikte, belge zorunluluğu getirilen mesleklerde belgesiz işçi çalıştırılması mümkün olmayacak. İşverenler, çalışanlarının yasal mevzuata uygun şekilde belgelendirilmesini sağlamak zorundadır. Bu noktada GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi olarak, Gaziantep’te faaliyet gösteren işçi ve işverenlerimize hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti sunarak sektörlerin nitelikli iş gücüne kavuşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.