Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi Şen Çocuk Atölyesi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Belevi Şen Çocuk Atölyesi’nin çocukları ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında başarılı performanslarıyla beğeni topladılar.

Çocuklara yönelik projelerin hayata geçirdiği tüm projeler içinde ayrı bir önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Aslında yapmak istediğimiz şey, çağdaş, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, bu ülkeye, bu topraklara ve bayrağa, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan nesiller yetiştirmektir. Şunu bilmenizi istiyorum. Yarın bir gün belediye başkanlığım bittiğinde, “Filiz yapmaktan en çok gurur duyduğun ve de en büyük projen nedir?” diye sorduklarında ne yol derim ne köprü derim ne de başka bir şey. Derim ki, bütün dönemim boyunca Selçuk’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmedi. Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmadı” dedi.

Onlarla gurur duyuyorum

Hiçbir zorluğun çocukların eğitim hayatını engellemesine izin vermemek için çalıştıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Zafer Mahallesi’nde bulunan Çamlık Parkı’nda bir çocuk kütüphanesi açtık. Çok yakında yeniden bir çocuk kütüphanesi açıyoruz. O yüzden kütüphanemiz içerisinde tıpkı kendi çocuğumu neden mahrum etmiyorsam eğitim anlamında, müzik anlamında, kurs anlamında Selçuk’un bütün çocuklarına aynı şeyi vermeye çalışıyorum. Belevi’de okul, öğrenci ve eğitime ilişkin böyle güçlü bir nokta yoktu. Dönüp burayı değiştirdik. Şu an çocuklarımıza bakarken emin olun anneleri kadar, babaları kadar onlarla gurur duydum ve gözlerimden yaşlar eksik olmadı. Dedim ki, evet başardık. O yüzden bütün mahallelerde şen çocuk atölyeleri açmaya karar verdik” dedi.

Çocuklara baktıkça umut doluyorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 14 Mayıs Mahallesi’nde de bir Şen Çocuk Atölyesinin açılacağı bilgisini veren Başkan Ceritoğlu Sengel; “Yarın 14 Mayıs Mahallesi’nde formatı biraz daha farklı olan bir Şen Çocuk Atölyesi açacağız. Bunu şu anlamda söylüyorum; “Burada Belevi’nin çocukları için bir şen çocuk atölyesi açtık. Ancak 14 Mayıs Mahallesi’nde kreş probleminin bu kadar yoğun olması, fiyatların bu kadar yüksek olması, çocukların eğitim haklarından mahrum kalmaması adına ekonomik durumu iyi olmayan ama eğitim hakkından mahrum kalmasını istemediğimiz çocuklarımız için şen çocuk atölyemizi açacağız. Hepinizi bekliyoruz. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan, geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, futbolcuları, sporcuları, avukatları ve belediye başkanları, doktorları, hemşireleri ve sanatçıları olacaklar. İlham Veren Kentin ilham veren çocuklarının bahtı açık olsun. Cumhuriyetten, devrimlerden ve Atatürk’ten asla vazgeçmesinler. Her şeye rağmen bu ülkede yaşadığımız bu kadar hezimete ve aldığımız bu kadar kötü habere rağmen ben onlara baktığım zaman umut doluyum. Çünkü bu çocuklar bizlerin yeni nesillerde, Cumhuriyetin yeni yüzyılında bambaşka yerlere getirecekler. Aferin bizim Cumhuriyet çocuklarımıza. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz bu minik eller kocaman olsunlar ve bu ülkeye sahip çıksınlar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.