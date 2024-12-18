Hatay’ın Belen ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu’nda zeka sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Çocukların zihin gelişimine etki sağlayacak projeler eğitim yuvalarında yerini almaya devam ediyor. Belen ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu’nda zeka sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak sınıfın açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz , İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, ilgili okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından öğrenciler, zeka sınıfında zaman geçirdiler.