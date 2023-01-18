Hatay’ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hatay’ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belen-Antakya yolu Orman İşletme Şefliği önünde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 801 ve 31 AEK 819 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.