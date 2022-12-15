Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki değerleri yaşatmaya devam ediyor. 1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi’ni restore ederek kent turizmine kazandıran Pamukkale Belediyesi, 66 yıl önce yapılan Kurtluca Camisinde de çalışmalara başladı. Aslına uygun olarak restore edilecek olan cami hem turizme hem de ibadete açılacak.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki değerleri yaşatmaya devam ediyor. 1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi’ni restore ederek kent turizmine kazandıran Pamukkale Belediyesi, 66 yıl önce yapılan Kurtluca Camisinde de çalışmalara başladı. Aslına uygun olarak restore edilecek olan cami hem turizme hem de ibadete açılacak.

Doğal güzellikleri kadar tarihi değerleri de içinde barındıran Pamukkale ilçesinde yüzyıllar öncesinde yapılan camiler de dikkat çekiyor. Pamukkale Belediyesi yapımı 1884 yılına dayanan Tarihi Belenardıç Camisinde yaptığı restorasyon çalışmalarıyla, değerli yapıyı hem turizme kazandırdı hem de halkın kullanımına açmıştı. İlçe merkezine uzak mahallelerden olan Kurtluca’da bulunan Kurtluca Köyü Camisinde de restorasyon çalışmaları başladı. Pamukkale Belediyesi ekipleri, içerisinde harim tavan süsleme detayında bulunan 22 Aralık 1956 tarihi not edilen ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na kayıtlı camiyi aslını koruyarak restore ediyor. Kubik mekanlı camilerden olan Kurtluca Köyü Camisinin yapılan incelemelerde 20. yüzyılın ilk yarısında inşasına başlanıldığı belirlendi. Caminin tavan göbeğinin hemen iki kenarındaki yıldızlardan birisinin çerçevesi kenarındaki boşlukta “Güzelpınarlı Hasan Usta oğlu Mehmet Ali Usta ve Ahmet” isimleri yazılı olurken, bu isimlerin caminin inşasını yapan ustalara mı yoksa sadece ahşap tavan ve diğer ahşap işçiliklerini yapan ustalar mı olduğu bilinmiyor. Moloz taş ile yığma tekniği kullanılarak inşa edilen caminin minaresi kesme taş malzeme ile yapılırken, 2 şerefesi bulunuyor. Pamukkale Belediyesi caminin tüm özelliklerini koruyarak tarihi güzelliklerini ön plana çıkaracak çalışmalara başladı. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmalarla Kurtluca Köyü Cami hem ibadete açılacak hem de turizme kazandırılacak.

“Tarihimize değer veriyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin doğal güzellikleri kadar tarihi değerlerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Pamukkale’miz muhteşem doğal güzellikleri ile birlikte binlerce yıllık antik kentleri sınırlarında bulunduruyor. Bunun yanında yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi camilerimiz de Pamukkale’mize değer katıyor. Belenardıç tarihi camimizde yaptığımız restorasyon çalışmalarını tamamlayarak kent turizmine kazandırdık. Aynı zamanda halkımız da ibadetini burada yapabiliyor. Kurtluca mahallemizde de yine tarihi özelliklere sahip olan camimizde çalışmalara başladık. Kayıtlara göre 1956 yılında yapılan Kurtluca Camisi’ni de restore ederek hem ibadete hem de kent turizmine kazandırmak istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilçemizdeki 61 mahallede bulunan tüm camilerde ihtiyaç olan çalışmalar ekiplerimiz tarafından yapılıyor” dedi.