Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile Belen Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Belen Sanayi Sitesi esnafları Başkan Keleş ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirterek görevine devam etmesini isteyerek destek verdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile Belen Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Belen Sanayi Sitesi esnafları Başkan Keleş ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirterek görevine devam etmesini isteyerek destek verdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile Belen Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli TSO üyesi esnaf ve iş insanlarını ziyaret etti. Keleş ve ekibini sıcak karşılayan Belen Sanayi Sitesi esnafları “Biz sizden memnunuz. 4,5 yıllık görev süreniz içerisinde size her zaman ulaşabildik. Sorun ve önerilerimizi hep dinlediniz ve bizlerin yanında oldunuz. Bu seçimlerde desteğimiz sizinle. Dürüstlüğünüzü, çalışmalarınızı ve üyelere karşı pozitif yaklaşımınızı hep takdir ettik. Bunu 1 Ekim’de ki seçimlerde sandığa da yansıtacağız. Ekibinize yeni katılan genç, eğitimli ve her biri işinde başarılı arkadaşları görüyoruz. Göreve devam etmenizi istiyoruz. Desteğiniz sizinle” şeklinde mesaj verdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’te aile olarak 70 yılı aşkın süredir ticari hayatın içerisinde olduklarını belirterek, kendisi ve ekibine verdikleri desteklerden dolayı Belen Sanayi Sitesi esnaflarına teşekkür etti. Keleş konuşmasında “Kdz. Ereğli TSO’da görev yaptığım süre içerisinde kapım herkese açık oldu. Hangi üyemizin bir sorunu varsa, kendi sorunumuz kabul edip çözümü için uğraş verdik. Üyelerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık. Ne mutlu ki bugün bizleri sıcak bir şekilde karşılayıp desteklerinizi ifade ediyorsunuz. İnşallah yeni dönemde ekibimize yeni katılan sizlerin de ifade ettiği gibi genç, eğitimli ve her biri işinde başarılı arkadaşlarımızla daha çok çalışıp Kdz. Ereğli ekonomisini büyüteceğiz. Çalışmalarına başladığımız 2. OSB ve kafes balıkçılığı gibi önemli projelerimiz var. Bunları inşallah hayata geçirip hem sektörel çeşitliliği hem de istihdamı artırmak istiyoruz. Bu iki proje dışında ilçemize yapılması gereken projeleri de takip ediyoruz. Ereğli’nin büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Şimdiden 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak seçimlerde vereceğiniz desteklerden dolayı tüm Belen Sanayi Sitesi esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.