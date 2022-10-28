Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Belek’te yürütülen “Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme Ve Koruma Projesi” 2022 sezonundaki son yavrularını denizle buluşturdu.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Belek’te yürütülen “Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme Ve Koruma Projesi” 2022 sezonundaki son yavrularını denizle buluşturdu.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde bulunan Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, Akdeniz’in Türkiye kumsallarından denize ulaştı. EKAD, Akdeniz’in en büyük yuvalama kumsalı konumundaki 29,5 kilometrelik Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı’nda yürüttüğü çalışmalarında, 2022 sezonu içerisinde, yaklaşık bin 600 deniz kaplumbağası yuvasından çıkan 60 binin üzerinde yavrunun deniz ile buluşmasına destek oldu.

Deniz kaplumbağalarının son yavruları ise 27 Ekim tarihinde, yaklaşık 55 günlük kuluçka süresinin ardından yuvadan çıkış yapınca, EKAD görevlileri tarafından denize ulaştırıldı. Sezonun son yuvasına ve yavrularına yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gösterildi.