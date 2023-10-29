Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa, 100’üncü yıla özel yürüyüş gerçekleştirdi.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahasında oynanan BAL 4. Grup’ta 3’üncü hafta müsabakasında Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal Spor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Şehitler Parkı’ndan toplanan taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk ile ilgili marşlar ve şarkılar söylediler. Ardından Şehitler Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yürüyen taraftarlar üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankart taşıdılar.