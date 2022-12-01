Serik ilçesi, Kumköy, Kadriye, Belek turizm bölgelerinin içme suyunu sağlayan Tigem İçme Suyu Tesisi yaklaşık 59 milyon liralık yatırımla yenileniyor. Scada sistemine bağlanacak şebeke ile kayıp kaçak önlenecek. Yatırım yeni turizm sezonuna hazır olacak.

Serik ilçesi, Kumköy, Kadriye, Belek turizm bölgelerinin içme suyunu sağlayan Tigem İçme Suyu Tesisi yaklaşık 59 milyon liralık yatırımla yenileniyor. Scada sistemine bağlanacak şebeke ile kayıp kaçak önlenecek. Yatırım yeni turizm sezonuna hazır olacak.

TURAŞ tarafından işletilirken, 6360 sayılı yasa ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluğuna geçen, Aksu Tigem içme suyu üretim tesisi yenileniyor. Serik ilçesi, Kumköy, Kadriye, Belek mahallerinin su ihtiyacı ile yıllık milyonlarca yerli ve yabancı turist ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapan otellerin ihtiyacını karşılayan Tigem İçme Suyu Tesisi’nde, yıpranan borular değiştiriliyor, mevcut pompalar yenileniyor. Tesisin kapasitesini arttırmak için 4’de yeni kuyu açılacak.

Enerji tasarrufu sağlanacak

Tesisin 580 lt/sn olan su kapasitesi yenileme ile yaklaşık iki katına çıkmış olacak. Mekanik ömürlerini tamamladığı için sürekli arıza oluşturan, verimlerinin düşük olmasından dolayı yüksek enerji maliyetine neden olan pompalar değiştirildiğinde, enerji tasarrufu sağlanacak. Tesisin, Scada sistemine bağlanmasıyla Kadriye ve Belek bölgesinde bulunan depoların taşmakta veya susuz kalması ve eskiyen borulardan dolayı yaşanan kayıplar önlenmiş olacak.

Proje ile Aksu Tigem içme suyu üretim tesisinde kuyu çapları genişletilecek ve pompa debileri arttırılarak kapasite 580 lt/sn’den 910 lt/sn ye çıkartılacak. Saha içerisinde bulunan kuyu toplam boruları değiştirilerek, fiziki kayıplar ile yük kayıpları önlenecek. Belek terfi merkezlerinde bulunan pompa ve elektrik motorlarının verim sınıfları yükseltilerek enerji tasarrufu sağlanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlere kesintisiz ve kaliteli içme suyu hizmeti verebilmek için tüm tesislere dizel jeneratörlerin montajı yapılıp, devreye alınacak.