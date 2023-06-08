Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü Çaycuma Belediyesi’ne katılım için referanduma gidiyor.

İlçeye bağlı Ayvazlar köyü Merkez Mahalle’sinde bulunan 163 seçmen sandık başına gidip oy kullanacak. Çaycuma Belediyesi sınırlarına dahil olmak için 18 Haziran 2023 Pazar günü ‘Evet’ yada ‘Hayır’ oyu vermek için referanduma gidip sandık başında oy verecek. Ayvazlar Köyü Muhtarı Ersin Akyüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "18 Haziran Pazar günü Ayvazlar köyünde yapılacak olan plebisit (Belediyeye geçmek için evet-hayır oylaması) seçmen askı listeleri 08 Haziran tarihinde Ramazan İnam’ın Kıraathanesinde askıya çıkartılmıştır. Köy halkımızın bilgisine" şeklinde paylaşımda bulundu.