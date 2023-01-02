Kütahya Belediyesi, halka daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere satın aldığı 2 adet araç satın aldı.

Kütahya Belediyesi, halka daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere satın aldığı 2 adet araç satın aldı.

Araç tanıtımında satın alınan araçlar hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’nın hizmetine sunmak üzere daha önce satın alma işlemi tamamlanan araçlarımızın tanıtımı için Kütahya Belediyesi Hizmet Binamızda toplandık. Temizlik imandan gelir, şehrin temizliği ve korunması, gelecek nesillere şehrin daha iyi bir şekilde aktarmak anlamına gelir. Göreve geldiğimiz günden beri ilk iş olarak yaptığımız temizlik işlerini kendi satın aldığımız araçlarla yapmaya başladık. Yılda 16 milyon lira kira ödemesi yapan belediye, 16 milyon liraya 2019 ve 2020 yıllarında 58 adet aracı kendi malı yaptı ve 15 yıl kullanacağız. Yeni araçlarımızla birlikte 115 adet aracı kendi malımız yaptık ve artık kiralık araç bırakmayacak şekilde kendi öz malımızla devam edeceğiz. Bugün burada 2 adet hizmet aracını kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu araçlar Mercedes çöp aracı ve 1 Adet Isuzu geri dönüşüm aracının üst yapısı çöp aracı olarak, Kütahya Belediyemiz envanterine kazandırılmıştır. Göreve geldiğimizde o günkü araç envanterimizin değeri 24 milyon liradan, şu anda 65 milyon lira, üç yılda 40 milyon liralık aracı Kütahya’mıza sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu memleketin kaynağını bu memlekete sunan tüm ekibimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Ekip çalışmasının nasıl olacağını, Kütahya’mıza tanıtan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Kütahya Belediyemizin 2022 yılı gelir bütçesinde, 1 milyarı aşmış bulunuyoruz. Bu yıl için bütçe hedefimizi tutturmuş ve yaklaşık üç yılda, dört katına çıkmış, dördüncü yılımızda on katına çıkmış bütçe hedefimiz için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.