Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait 25 adet dükkan ve işyerinin 5 yıla kadar kiralanması ve işletilmesi için ihale yapıldı.

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait 25 adet dükkan ve işyerinin 5 yıla kadar kiralanması ve işletilmesi için ihale yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen ihale, Bilecik Belediyesi sosyal medya organlarında canlı yayınlandı. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalede yeni otogar, eski otogar, kapalı pazar, Hürriyet mahallesi, İstasyon mahallesi ve Gülümbe mahallelerindeki dükkanların ihalesi yapıldı.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, ihale sonunda yaptığı açıklamada işyeri ve dükkan ihalesini alan esnafa hayırlı işler temennisini iletti.