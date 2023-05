Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi memur alımıyla ilgili açılan kadrolara başvuran ve KPSS puanlarına göre sıralanan adayların sözlü sınavına katıldı.

Kütahya Belediyesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açılan kadrolara başvuran ve KPSS puanlarına göre sıralanan adayların sözlü sınavları, Bengisu Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda başladı. Makine Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliğinden oluşan 13 kadro için her kadroda en yüksek KPSS puanına sahip 5 aday, kendinin kurayla çekip belirleyeceği sorulara yanıt verecek. KPSS puanı ve yapılacak sözlü sınavdan alınan puan, belli oranlarda dahil edilerek başarı sırası belirlenecek.

Yapılacak olan sınavın hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Belediyemizin ihtiyaç duyduğu teknik alanlarda personel eksiğimizi tamamlamak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre başvurularını aldığımız ve her kadro için 5 arkadaşımızın mülakat sınavını yapmak üzere toplandık. Arkadaşlarımız her grupta farklı komisyon üyesi olmak üzere her adaya kendinin kurayla çekip belirleyeceği bir soru hazırladılar. Dolayısıyla, birden fazla soru var, bir sorunun iki kez sorulması mümkün değil. Buna göre sınav yapılmaya başlandı. Makine Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Belediyemizin daimi memur kadrosunda çalıştırılmak üzere eleman seçimini bugün yapacağız. İlgilerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yüksek KPSS puanlarına göre geldiler. Örneğin; Makine Mühendisliğinde 87,85 ile başlayıp 87,13 ile bitti müracaatlar. Ulaştırma Mühendisliğinde 85,81 ile başlayıp 76,14 ile bitti, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 89,97 ile başlayıp 88,07 ile bitti, İnşaat Mühendisliğinde 94,85 ile başlayıp 89,40 ile bitti, Jeofizik Mühendisliğinde 77,21 ile başlayıp 75,07 ile bitti, Jeoloji Mühendisliğinde 79,47 ile başlayıp 77,78 ile bitti, Bilgisayar Mühendisliğinde 86,83 ile başlayıp 82,08 ile bitti, Mimarlıkta 93,09 ile başlayıp 91,71 ile bitti, Şehir ve Bölge Planlamada 89,95 ile başlayıp 85,23 puanla sıralamalara yer verildi. Bunlar içerisinde en az 60 puan alarak başarılı olan arkadaşlarımızı hem KPSS puanı hem de uygulama puanı belli oranlarda dahil edilerek başarı sırası belirlenecek. İlgileri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.