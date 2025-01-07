Kastamonu Belediyesi tarafından Turhan Topçuoğlu Şehir Otoparkının işletmecisine yapılan yüzde 208’lik kira zammı otopark ücretlerine de yansıdı . Vatandaşlar 750 TL olan abonelik ücretinin bin 750 TL’ye yükselmesine tepki gösterdi.

Kastamonu Belediyesi, bir firma tarafından işletilen ve sözleşmesi Turhan Topçuoğlu Şehir Otoparkının aylık kira bedelini yüzde 208 zam yaparak, 13 bin liradan 40 bin liraya çıkarttı. Bunun üzerine otoparkı işleten firma da otopark ve abonelik ücretlerine yüzde 134 zam yansıttı. Yansıtılan zamla birlikte aylık 750 TL olan abonelik ücreti, bin 750 TL’ye yükseldi. Turhan Topçuoğlu Şehir Otoparkını kullanan vatandaşlar, kira zamlarının kendilerine de yansıması sebebiyle Kastamonu Belediyesine tepki gösterdi.

“Kastamonu Belediyesi, otoparkın kirasını yüzde 208 zam yaparak, 40 bin liraya çıkartmıştır”

Turhan Topçuoğlu Şehir Otoparkını kullanan emekli Hamdi Kaya, “Bilindiği üzere Kastamonu’da otopark sorunu had safhadadır. Yol boyunca araçlar park etmektedir. Kastamonu Belediyesi’nin kendi sayımlarına göre 250 ila 300 aracın yol boyuna park yaptığı belirtiliyor. Ancak Turhan Topçuoğlu Kapalı Otoparkı, Kastamonu Belediyesine ait olmasına rağmen, yapılış amacı da o çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ve işletmelerin otoparkı ücretli olarak kullanmalarıydı. Turhan Topçuoğlu Kapalı Otoparkı, 2018 yılında ilk açıldığında Kastamonu Belediyesi, burasını ücretsiz bir şekilde kendisi işletiyordu. Bir süre sonra ihaleye çıkarak bir işletmeciye bıraktı. İşletmecinin sözleşmesi Eylül ayında bitti. Sayın Kastamonu Belediyemiz, 13 bin lira olan burasının kirasını yüzde 208 zam yaparak, 40 bin liraya çıkartmıştır. İster istemez işletmecide Turhan Topçuoğlu Otoparkına araçlarını çeken abonelerine de yüzde 134 zam yansıtarak 750 TL olan aylak abonelik ücretini 1750 liraya çıkartmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte şu anda da otoparktan ayrılmalar başlamıştır. Aracını otoparka çekemeyenlerde şimdi araçlarını yol kenarlarına çekmeye başladılar. Bizde bu konu hakkında Kastamonu Belediyesi ile görüşme talebimiz oldu. Kendilerini uyarmak istedik fakat Sayın Kastamonu Belediyemiz, kendilerini uyarmak değil de eleştiriyoruz gibi bir hal takındılar. Oysaki Mahalli İdareler Seçimlerinde kendileri diyordu Kastamonu’nun en büyük sorununun otopark olduğunu, fakat şimdi ne yapıyorlar anlamış değiliz. Turhan Topçuoğlu Şehir Otoparkına 170 araç alınıyor. Yol boyuna çekilen araç sayısı ise 250 ila 300 araç arasında değişiyor. Bizler, bir bu kadar daha otopark yapıp hizmete alırsak ve bunun ücretini de makul seviyede tutarsak nasıl olur, otopark sorunu hemen hemen ortadan kalkmış olur. Ama maalesef her geçen gün, yapılan bu tür zamlarla ağırlaşmaya devam ediyor. Bu otopark ücretine mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Burada hiçbir emek vermeden, kendileri dahi işletmeden, ihaleye çıkmadan süre uzatımı yaparak yüzde 208 zam yapmaları vatandaşlar ve otoparktan faydalanan mahalle sakinleri olarak bizleri üzmüştür” dedi.

“Aboneliğimi 2 ay sonra kış mevsimi bitince iptal ettireceğim”

Aboneliğini kış mevsiminin bitmesiyle birlikte iptal ettireceğini söyleyen Kaya, “Oysaki hafta içerisinde devletimizin kiralara yapılacak zam oranı yüzde 58’dir. Şimdi yapılan zamma bakınca artık taktir kamuoyunun. Benimde kendi aracım bu otoparkta var. Ben henüz iptal ettirmedim ama 2 ay sonra kış mevsimi bitince iptal ettireceğim. Bizde yaz ayı geldiğinde artık çaresine bakacağım ve yol kenarlarına aracımızı çekmeye başlayacağız. Cadde boyunda zaten park edecek yer kalmadı, mahalle aralarında araçlar dolu, her yer tıklım tıklım. Cevizli park civarını, otopark civarını, buraları kontrol etsinler. Neredeyse araçlar yoldan zar zor geçecek. Bira n önce bu zam oranının çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.