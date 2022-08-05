Tosya Belediyesi tarafından 4 ayda yetiştirilen 300 bin adet süs bitkisi ile ilçede renk cümbüşü yaşanıyor.

Tosya Belediyesi tarafından 4 ayda yetiştirilen 300 bin adet süs bitkisi ile ilçede renk cümbüşü yaşanıyor.

Tosya Belediyesi, Tosya’yı marka ilçe yapmak amacıyla kurduğu serada yetiştirdiği bitkilerle kente renk katıyor. Tosya Belediyesi şehrin muhtelif yerlerine 300 bin adet çiçek dikerek ilçeyi adeta çiçek bahçesine çevirdi. Çevre Koruma ve Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı sera ekipleri, park, bahçe, mezarlık, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara yetiştirilen çiçekleri dikiyor.

İlçenin estetiğinin önemli olduğuna vurgu yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 4 ayda 300 bin adet çiçek yetiştirdiklerini belirterek, "İlçemizin birçok bölgesinde çiçek ekimi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaz dolayısıyla bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışması yaptık. Toplam 300 bin adet çiçekle şehrimizi adeta çiçek bahçesine çevirdik "dedi.

"Yeni sera alanımız ve ekibimiz bölgenin en önemli çiçek merkezi oldu" ifadelerine yer veren Başkan Volkan Kavaklıgil, "İlçenin muhtelif alanlarında 75 bin kadife, 25 bin ateş çiçeği, 50 bin petunya, 80 bin begonya ve 70 bin menekşe, horozibiği toprakla buluşturuldu. Bu çiçekler 3 dönüm alan üzerinde kurulan 4 adet kapalı sera alanımızda 2 teknik personel ve 1 yardımcı personel tarafından yeni sera alanımızda, kendi bünyemizde yetiştiriliyor. Orta Karadeniz bölgesinde ilçe bazında tek süs bitkisi yetiştiriciliği yapan ilçe Tosya ilçemiz ve Tosya Belediyesi seramız. Ayrıca seramızda çalışan teknik personel tarafından çevre belediyelere, okul öğrencilerine ve ilçe halkına bitkisel üretim, süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı konusunda bilgi ve eğitimler veriliyor’’ dedi.