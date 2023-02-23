Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden şehre gelerek Mersinlilere misafir olan ya da ev kiralayıp konaklayan depremzedeler için gıda kolisi desteğini başlattı. Mersin Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 2 bin aileye gıda kolisi desteği sağlandı ve vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde ’Teksin’ uygulaması üzerinden başvuru yaparak, destekten faydalanabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden şehre gelerek Mersinlilere misafir olan ya da ev kiralayıp konaklayan depremzedeler için gıda kolisi desteğini başlattı. Mersin Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 2 bin aileye gıda kolisi desteği sağlandı ve vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde ’Teksin’ uygulaması üzerinden başvuru yaparak, destekten faydalanabiliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından tüm birimlerini seferber ederek hem Mersin’de hissedilen depremden etkilenen insanlara hem farklı illerden şehre gelen depremzedelere hem de deprem bölgelerine desteklerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez de vermeye başladığı gıda kolisi hizmeti ile vatandaşların sofralarına aş oluyor. Gıda kolilerinin içerisinde pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna, şehriye, irmik, un, çay, zeytin, salça, yağ, reçel, şeker ve tuz olmak üzere toplam 16 temel ihtiyaç malzemesi yer alıyor.

“Bugüne kadar yaklaşık 2 bin aileye koli ulaştırdık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “6 Şubat depremlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilimizde hem de deprem bölgesinde aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezimizde başlattığımız ve yürüttüğümüz bir koli hizmetimiz var. Depremden etkilenip Mersin’e gelen, bir tanıdığının yanına sığınmış olan ya da kendisi ev kiralamış olan depremzedelere koli ulaştırıyoruz. Bunun için de 185 üzerinden talep oluşturmalarını istiyoruz. Talep oluşturan herkese gıda kolimizi ulaştırıyoruz” dedi. Kolinin içeriği hakkında da bilgiler veren Yaşar, “Kolilerimizde 16 kalem temel ihtiyaç malzemesi var. Pirinci, yağı, bulguru makarnası gibi. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin aileye ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşar, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem deprem bölgesine hem de Mersin’e gelen depremzedelere verdikleri hizmetler hakkında da detaylı bilgiler paylaşarak, “Sosyal Hizmetler Dairesi olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Mersin’de çorba ikram ederek başladık. Çorbamız hazırdaydı, ilimizde depremden etkilenenlere çorba ikram ettik. Hemen ertesi gün mobil mutfak tırımız Samandağ’da hizmete başladı. Burada günde 5 bin çorba, 4 bin 400 civarında yemek üretiyoruz. Oradaki depremzedelere hizmet veriyoruz. Mersin ve Tarsus aşhanemiz hizmetteydi, buna ek olarak Silifke, Anamur ve Erdemli’de mutfaklar oluşturduk, orada da yemek üretiyoruz. Günlük yaklaşık 22 bin kap yemek üretiyoruz ve depremzedelere ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle toplu yaşanan alanlara toplu yemek gönderdiklerini de aktaran Yaşar, Büyükşehir Belediyesinin Mersin’de toplam 7 dayanışma noktası olduğunu vurguladı. Yaşar, “Silifke, Kızkalesi, Erdemli, Mersin ve Tarsus olmak üzere 7 noktada. Bu noktalarda hem bağış kabul ediyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine mama, bez, ıslak mendil, hijyen malzemeleri, giysi olmak üzere temel ihtiyaçlarını elden teslim ediyoruz” dedi.