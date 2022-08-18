Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Üniversite Hazırlık Kursu’nda eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren gençler, önemli başarılar elde etti. Büyükşehir kursunda eğitim gören 360 öğrencinin 290’ı Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık gibi bölümlere yerleşme başarısı gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Üniversite Hazırlık Kursu’nda eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren gençler, önemli başarılar elde etti. Büyükşehir kursunda eğitim gören 360 öğrencinin 290’ı Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık gibi bölümlere yerleşme başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Üniversite Hazırlık Kursu’nda YKS’ye hazırlanan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gurur tablosu oluşturdu. Bu kapsamda 360 öğrencinin 112’si lisans, 178’i ise ön lisans bölümlerine yerleşti. 70 öğrenci ise hayallerini bir yıl sonrasına erteledi. Büyükşehir kursunda eğitim gören öğrencilerden 1’i Diş Hekimliği, 1’i Hukuk, 13’ü Mühendislik, 4’ü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 30’u Eğitim Fakültesi, 5’i İlahiyat, 22’si İktisadi ve İdari Bilimler, 5’i Mimarlık, 3’ü Konservatuvar, 6’sı Hemşirelik, 9’u Sağlık Yönetimi ve 13’ü diğer bölümleri kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir’in ‘Üniversite Hazırlık Kursu’nda eğitim gören öğrencilerin elde ettiği başarı dolasıyla gururlandıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için imkânlarımızı seferber ettik. Fırsat eşitliğini sağlayarak gençlerimizin hayallerine kavuşması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Kaynak kitaplarımız, yaprak testlerimiz, deneme sınavlarımızla normal bir dershanede ne varsa Büyükşehir Belediyesi kursumuzda da aynı imkânları sağladık” dedi.

Gençlerin mutluluğunun kendilerinin mutluluğu olduğu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Başarı oranımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Yıl içerisinde zaman zaman ben de öğrencilerimizi ziyaret ederek, istek ve şikâyetlerini dinledim. Gelinen noktada çok sayıda öğrencimizin önemli üniversitelerin önemli bölümlerine yerleşmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kazanamayan öğrencilerimiz de lütfen üzülmesin, seneye daha iyi hazırlanarak istedikleri bölümlere yerleşeceklerine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin başarısında en büyük paya sahip hocalarımız başta olmak üzere, velilerimize ve ilgili idarecilerimize bir yıl boyunca gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.