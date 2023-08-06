Hava sıcaklığının 37 derece olduğu Bolu’da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen belediyenin süs havuzuna girerek serinledi. Çocuklar polis ekipleri tarafından süs havuzundan uzaklaştırıldı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Bolu, en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çareyi çeşme başında serinlemekte ve dondurma yemekte buldu. Kimi vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturdu. Çocuklar da tehlikeye rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Süs havuzunu aquaparka çeviren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı Süs havuzunun tehlike arz ettiği ve pis olduğu gerekçesiyle çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından küçük çocuklar süs havuzundan uzaklaştırıldı.