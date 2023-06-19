DÜZCE(İHA) – Sosyal belediyecilik anlayışıyla her daim vatandaşın yanında olan Düzce Belediyesi, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği ‘Evde Bakım ve Öz Bakım’ hizmetini Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla belediyenin şefkatli eli olmaya, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm oluşturmaya ve başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaşlı ve engelli bireylerin yalnız olmadıklarını göstermeyi sürdürüyor. Müdürlük, bu çerçevede yılın 365 günü sürdürdüğü ‘Evde Bakım ve Öz Bakım’ hizmetlerini yaklaşan Kurban bayramı öncesinde aksatmadan ve yoğunlaştırarak devam ettiriyor. Evlerde yerlerin süpürülmesinden masa, dolap, televizyon, kitaplık, kapı, cam, pencere ve kapı kollarına kadar her alanın temizlenmesini sağlayan ekipler, mutfak, tuvalet ve banyoların da yıkanıp hijyenik hale getirilmesi için çaba gösteriyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşların saç sakal kesimlerini de gerçekleştiren ekipler, mücavir alan içerisinde ihtiyaç duyulan her noktada gerçekleştirdikleri çalışmayla ‘Gönül Belediyeciliğini’ Kurban Bayramı öncesinde bir kez daha göstermiş oldu.